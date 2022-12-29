В Белоруссии нашли труп на границе с Польшей

В Белоруссии нашли труп беженца на границе с Польшей . Об этом сообщает Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram -канале.

Ведомство отметило, что граница на данном участке не имеет инженерных заграждений. Согласно сообщению, за последний месяц это третий случай, когда польские военные «выбрасывают мертвых людей». С начала года произошедшее является восьмой смертью на границе с Польшей, добавили в Госпогранкомитете.