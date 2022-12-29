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36 минут назад

Мальчик погиб в результате пожара в квартире дома на улице 800-летия Москвы

Агентство «Москва»

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в квартире дома в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Мальчик погиб при пожаре в квартире в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователи Тимирязевского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома на ул. 800-летия Москвы. После завершения работы пожарных следователи и криминалисты приступят к осмотру квартиры», - сказала собеседница агентства.

По словам Ивановой, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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