Мальчик погиб при пожаре в квартире в Москве

Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в квартире дома в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Следователи Тимирязевского межрайонного следственного отдела выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате пожара в квартире жилого дома на ул. 800-летия Москвы. После завершения работы пожарных следователи и криминалисты приступят к осмотру квартиры», - сказала собеседница агентства.
По словам Ивановой, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.