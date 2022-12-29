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10 минут назад

Раскрыты подробности ЧП со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом

Елена Прошина

В Энгельсском районе Саратовской области сбит беспилотник. В результате были повреждены забор дома, автомобиль и гараж. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Раскрыты подробности ЧП со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы», - написал Бусаргин.

Он также опроверг появившуюся ранее информацию о том, что на территории региона идет эвакуация детских садов.

«Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме», — написал губернатор.

Ранее Роман Бусаргин сообщил, что на территории Энгельсского района сработала система ПВО. Был уничтожен неопознанный объект. На место были направлены оперативные службы. Он подчеркнул, что эвакуация жителей Энгельса не проводится, угрозы для безопасности горожан нет.

Происшествия,Роман Бусаргин,
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