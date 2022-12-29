Раскрыты подробности ЧП со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом

В Энгельсском районе Саратовской области сбит беспилотник. В результате были повреждены забор дома, автомобиль и гараж. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА. В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали. На месте работают оперативные службы», - написал Бусаргин.

Он также опроверг появившуюся ранее информацию о том, что на территории региона идет эвакуация детских садов.

«Она не соответствует действительности. Дошкольные учреждения работают в штатном режиме», — написал губернатор.