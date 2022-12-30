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28 минут назад

29-летний водитель каршеринга расстрелял дверь подъезда в Петербурге

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге задержали 29-летнего мужчину, расстрелявшего дверь подъезда. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает «Мойка78».

Водитель каршеринга расстрелял дверь подъезда в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, днем 28 декабря водитель каршеринга открыл стрельбу из пневматической винтовки по двери в Невской районе. Работник музея попытался остановить фигуранта, но тот продолжил стрелять.

Сотрудник музея вызвал правоохранителей. Вскоре они задержали дебошира. Из автомобиля изъяли пневматическую винтовку, коробку с пульками, несколько пакетиков с неизвестными веществами и шприцы с жидкостью.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина из окна многоэтажного дома открыл огонь по автобусам с пассажирами.

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