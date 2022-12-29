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18 минут назад

В Саратовской области рассказали об уничтожении системой ПВО неопознанного объекта

Алиса Селезнёва

Система противовоздушной обороны сработала на территории Энгельсского района, уничтожен неопознанный объект. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Под Саратовом системой ПВО уничтожили неопознанный объект
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», - заявил глава региона.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и критически относится к «в очередной раз распространяющейся информации» о необходимости эвакуации из Энгельса.

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«Никакой эвакуации из города не требуется», - заверил Роман Бусаргин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 26 декабря силами ПВО был сбит при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. В свою очередь глава региона опроверг информацию об эвакуации жителей города.

Происшествия,Роман Бусаргин,Минобороны России,
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