Под Саратовом системой ПВО уничтожили неопознанный объект

Система противовоздушной обороны сработала на территории Энгельсского района, уничтожен неопознанный объект. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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«На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», - заявил глава региона.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и критически относится к «в очередной раз распространяющейся информации» о необходимости эвакуации из Энгельса.

«Никакой эвакуации из города не требуется», - заверил Роман Бусаргин.