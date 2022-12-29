ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области

В Херсонской области задержали агента, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских войсках для последующих артиллерийских ударов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Агент собирал информацию о местах дислокации, численности войск, маршрутах перемещения и видах используемой техники, после чего пересылал ее кадровому сотруднику СБУ по WhatsApp. В дальнейшем украинские военные использовали полученные данные для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по российским позициям.

Сейчас в отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», он арестован. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в среду, 28 декабря, ФСБ сообщила о ликвидации двоих ранее судимых россиян, которые подозревались в подготовке теракта в Кабардино-Балкарии по заданию украинских спецслужб. При задержании они оказали вооруженное сопротивление.