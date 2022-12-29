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28 минут назад

Российские блогеры забрались на крышу крупнейшего небоскреба в Малайзии

Алиса Селезнёва

Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау сфотографировались на крыше второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118. Владельцы здания пригрозили им судебным иском, а власти начали расследование, пишет со ссылкой на малайзийскую газету Star РИА Новости.

Российские блогеры забрались на крышу крупнейшего небоскреба в Малайзии
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Блогеры опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они стоят на крыше здания, высота которого достигает 678 метров. Интернет-пользователи в комментариях усомнились в том, что такое восхождение было безопасным, и заинтересовались, получили ли блогеры разрешение на него от владельцев башни.

«Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе», - пояснил представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures.

По его словам, любому лицу, который проник на территорию здания, будет предъявлен судебный иск, так как «безопасность остается приоритетом компании». Информации о том, были ли задержаны блогеры пока нет.

Ранее стало известно, что россиянку депортировали с Бали из-за обнаженного фото на священном для местных жителей дереве. Ее также заставили пройти так называемый «обряд очищения».

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