В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

В Брянской области заявили о сбитых системой ПВО беспилотниках

Никита Бородкин

На территории Клинцовского района Брянской области сработала система противовоздушной обороны. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, были сбиты беспилотные летательные аппараты.

В Брянской области заявили о сбитых системой ПВО беспилотниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Богомаз подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в четверг, 29 декабря, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Как рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших при обстреле нет, один из фрагментов упал на развязку автодороги и поджег сухую траву.

13 декабря ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области. В результате работы систем ПВО ракета была уничтожена, отдельные части упали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Александр Богомаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители