В Брянской области заявили о сбитых системой ПВО беспилотниках

На территории Клинцовского района Брянской области сработала система противовоздушной обороны. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, были сбиты беспилотные летательные аппараты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Богомаз подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в четверг, 29 декабря, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Как рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших при обстреле нет, один из фрагментов упал на развязку автодороги и поджег сухую траву.