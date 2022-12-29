В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные травмы

Lenta.ruиещё 1

60-летняя жительница Сингапура по фамилии Чжоу стала жертвой нападения бродячей кошки, получила серьезные травмы и попала в больницу. Об этом сообщает Asia One.

Бездомная кошка набросилась на женщину и нанесла ей серьезные травмы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина вместе с родственниками гуляла в парке с собакой. Внезапно на питомца Чжоу набросилась бездомная кошка. «Собака несколько раз гавкнула на нее, и я взяла ее на руки. В итоге кошка напала на меня», — рассказывает женщина.

Чжоу пыталась отбиться от кошки костылем и даже бросила в нее упаковку креветок, купленную ранее, но безуспешно. Животное вцепилось в женщину, исцарапало и искусало ее. «Она была очень свирепой, ее шерсть стояла дыбом. Она отпустила меня только после того, как на помощь пришел незнакомец», — говорит Чжоу.

На ногах женщины остались глубокие царапины, ее брюки также были порваны когтями кошки. Чжоу доставили в больницу. Врачи сделали ей укол противовоспалительного средства, а также дали обезболивающее. Чжоу отметила, что ее собака не провоцировала кошку, и она не понимает, почему все это произошло. «Я живу здесь уже 11 лет, и ничего подобного раньше не случалось. Я просто рада, что травмы не повлияют на мою повседневную жизнь», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Лондоне таксист пришел на помощь 11-летней девочке, на которую напала собака. Мужчина заметил вцепившегося в ребенка пса, когда проезжал мимо.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители