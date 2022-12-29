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35 минут назад

Власти сообщили о работе системы ПВО в Белгородской области

Никита Бородкин

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В приграничном российском регионе сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

Глава региона добавил, что один из фрагментов ракет упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили сотрудники МЧС.

Напомним, что села и города граничащих с Украиной российских регионов подвергаются регулярным обстрелам стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 12 октября при обстреле города Шебекино в Белгородской области 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли.

20 декабря при обстреле Шебекино пострадал мирный житель. Атака нарушила электроснабжение, из-за чего без света временно осталась треть жителей города.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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