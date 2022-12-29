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1 час назад

В приграничном российском регионе сработала система ПВО

Lenta.ru

Над Белгородом и Белгородским районом Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В приграничном российском регионе сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что один из фрагментов упал на развязку автомобильной дороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, но ее уже потушили.

«Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал он.

18 декабря в результате срабатывания системы ПВО в Белгороде пострадали четыре человека.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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