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29 минут назад

Число пострадавших при пожаре в отеле в Камбодже возросло до 53

Елена Прошина

По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет на границе с Таиландом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сводку полицейского участка Кхлонглык, еще 53 человека пострадали, восемь числятся пропавшими без вести.

Число пострадавших при пожаре в отеле в Камбодже возросло до 53
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейские не уточняют национальность жертв происшествия. По данным местных СМИ, у выживших диагностируют отравление продуктами горения, а также травмы у тех, кто выпрыгивал из окон верхних этажей в попытке спастись от огня.

Напомним, что возгорание в Grand Diamond City Hotel and Casino произошло в среду, 28 декабря, в 23:30 по местному времени (19:30 мск). По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв бака с топливом. В местной администрации заявляли, что внутри все еще горящего здания могут находиться до 400 человек, в том числе и граждане Таиланда, которые работали в казино. Для спасения людей власти Камбоджи привлекли спецназ и вертолеты.

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