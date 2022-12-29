Число пострадавших при пожаре в отеле в Камбодже возросло до 53

По меньшей мере семь человек погибли при пожаре в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет на границе с Таиландом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сводку полицейского участка Кхлонглык, еще 53 человека пострадали, восемь числятся пропавшими без вести.

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Полицейские не уточняют национальность жертв происшествия. По данным местных СМИ, у выживших диагностируют отравление продуктами горения, а также травмы у тех, кто выпрыгивал из окон верхних этажей в попытке спастись от огня.