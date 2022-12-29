В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы

Стрельба произошла вечером в среду в американском городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию.
По ее данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Начато расследование причин происшедшего. Никто не был задержан.
Во вторник исследовательская организация Gun Violence Archive сообщила, что инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек, еще более 37,9 тыс. человек получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей и подростков.