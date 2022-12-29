В Техасе шесть человек госпитализировали после стрельбы

Стрельба произошла вечером в среду в американском городе Даллас (штат Техас), шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

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По ее данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Начато расследование причин происшедшего. Никто не был задержан.