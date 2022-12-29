В семи городах РФ проходят обыски по делу экс-депутата Госдумы Пономарева

В отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах РФ,. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", - отметил собеседник агентства.
В октябре Пономарев был объявлен в розыск. Причиной стало то, что экс-депутат нарушил подписку о невыезде.
При этом еще 30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева за дискредитацию российской армии. Согласно решению суда, бывший депутат подлежит аресту на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Сам Пономарев покинул Россию еще в 2014 году - после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Вскоре он сообщил, что получил разрешение на временное проживание на Украине и переехал туда. В 2016 году Пономарева лишили статуса депутата.