В семи городах РФ проходят обыски по делу экс-депутата Госдумы Пономарева

В отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах РФ,. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", - отметил собеседник агентства.

В октябре Пономарев был объявлен в розыск. Причиной стало то, что экс-депутат нарушил подписку о невыезде.

При этом еще 30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева за дискредитацию российской армии. Согласно решению суда, бывший депутат подлежит аресту на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.