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10 минут назад

ТАСС: В семи городах РФ проходят обыски по делу экс-депутата Госдумы Пономарева

Российская Газета

В отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах РФ,. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В семи городах РФ проходят обыски по делу экс-депутата Госдумы Пономарева
Фото: ТАССТАСС

"Правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", - отметил собеседник агентства.

В октябре Пономарев был объявлен в розыск. Причиной стало то, что экс-депутат нарушил подписку о невыезде.

При этом еще 30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева за дискредитацию российской армии. Согласно решению суда, бывший депутат подлежит аресту на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Сам Пономарев покинул Россию еще в 2014 году - после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Вскоре он сообщил, что получил разрешение на временное проживание на Украине и переехал туда. В 2016 году Пономарева лишили статуса депутата.

Происшествия,Илья Пономарев,Госдума,
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