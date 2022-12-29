Экс-депутаты, журналисты и доцент. У кого проводятся обыски по делу Пономарева*

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о распространении фейков про российскую армию в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. В рамках этого дела проводятся обыски в семи регионах РФ, в том числе у основателя платформы «ВыДвижение» доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, бывших муниципальных депутатов Москвы Сергея Цукасова и Владимира Залищака, главного редактора 86.RU Никиты Кифорука и журналиста редакции 72.RU Артура Галиева. Что известно о деле Пономарева – в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Новое дело против Пономарева

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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева за распространение фейков о российской армии, сообщил ТАСС. Мужчина покинул страну еще в 2014 году, на родине он признан иноагентом, в отношении него также было возбуждено дело о растрате.

"В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы", - рассказали агентству в правоохранительных органах.

Источник ТАСС уточнил, что ведутся обыски у людей, которые принимали участие в организованном Пономаревым "Съезде народных депутатов", который состоялся 4-7 ноября в Польше, и выдвигавшихся в сентябре 2022 года на столичных выборах от платформы "ВыДвижение".

Кроме того, отметили в редакции, Пономарев заявлял о поддержке Национальной республиканской армии и легиона "Свобода России". Первая структура занимается диверсиями на подконтрольной России территории, а вторая участвует в боевых действиях против ВС РФ на Украине.

Задержания и обыски

Обыски проводятся в семи регионах России, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным агентства, Пономарев находится за границей, его объявили в розыск и заочно арестовали.

"Обыски идут у администраторов Telegram-каналов "Утро февраля" и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом "Съезде народных депутатов", - заявил источник.

ТАСС со ссылкой на свой анонимный источник уточняет, что обыски проводятся у экс- муниципальных депутатов Москвы Сергея Цукасова и Владимира Залищака. Кроме того, силовики пришли к основателю платформы "ВыДвижение", доценту механико-математического факультета МГУ Михаилу Лобанову.

Лобанов - профсоюзный активист, участник акций против сноса исторических зданий. Он также участвовал в выборах в Госдуму в 2021 году, но не прошел. У всех мужчин изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы.

РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что силовики проверяют в том числе возможные связи администраторов Telegram-каналов и бывших депутатов с СБУ и другими иностранными спецслужбами.

На сайте портала 86.RU было опубликовано сообщение, что этим же утром в Тюмени "полиция задержала главного редактора 86.RU Никиту Кифорука".

По данным редакции, она "ехал в областную столицу к семье, чтобы отпраздновать Новый год". У журналиста изъяли технику и телефоны. Кифорук "успел позвонить в редакцию наших тюменских коллег 72.RU и сообщить о задержании". Он также пояснил, что силовики ищут доказательства его связи с Пономаревым.

Вскоре главреда отпустили домой. Обыск, который связывают с делом Пономарева, также прошел у журналиста 72.RU Артура Галеева.

"Сегодня в 8 утра к журналисту редакции 72.RU Артуру Галиеву пришли силовики. Они провели обыск и забрали компьютер, телефон и флешки. Как пояснили силовики, их визит может быть связан с Ильей Пономаревым, которого в 2022 году признали иноагентом. Они пытались установить связь между тюменским журналистом и бывшим депутатом", - пояснили в редакции.

Сам Галиев подчеркнул, что он "без понятия, каким образом связан с Пономаревым".

Кто такой Илья Пономарев

47-летний Илья Пономарев был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции "Справедливая Россия".

Кроме того, он работал в ЮКОСе, а также был советником президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга. В марте 2014 года стал единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против присоединения Крыма к России. В июне того же года парламентарий уехал в США. В 2015 году против него было возбуждено уголовное дело о пособничестве в растрате средств фонда "Сколково".

10 июня 2016 года Госдума РФ лишила Пономарева депутатских полномочий за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. С 2016 года Пономарев живет в Киеве. В октябре 2022 года Минюст внес его в список иноагентов.