Под Иркутском при пожаре в частном доме погибли трое детей

"Пожар в частном доме произошел в поселке Маркова Иркутского района сегодня утром. В 07:25 (02:25 мск - прим. ТАСС) в пожарно-спасательную службу очевидцы сообщили о том, что горит дом в микрорайоне Березовом. <…> До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние", - говорится в сообщении.