Обвиняемый по делу о нападении на мужа Пелоси отказался признать вину

Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не признал вину. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.
Отмечается, что Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство родственника федерального чиновника — мужа Пелоси.
Инцидент произошел утром 28 октября. Депейп ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал с молотком на супруга Пелоси. Самой Пелоси в это время не было дома.
По данным полиции, Депейп избил 82-летнего Пелоси молотком и тот получил трещину черепа и серьезные травмы рук.
В совокупности Депейпу грозит до 50 лет тюрьмы.