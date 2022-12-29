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1 час назад

Обвиняемый по делу о нападении на дом и мужа Пелоси отказался признать вину

Газета.Ruиещё 1

Дэвид Депейп, обвиняемый по делу о нападении на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не признал вину. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Обвиняемый по делу о нападении на мужа Пелоси отказался признать вину
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что Депейп не признал вину по всем шести пунктам обвинения, включая покушение на убийство родственника федерального чиновника — мужа Пелоси.

Инцидент произошел утром 28 октября. Депейп ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал с молотком на супруга Пелоси. Самой Пелоси в это время не было дома.

По данным полиции, Депейп избил 82-летнего Пелоси молотком и тот получил трещину черепа и серьезные травмы рук.

В совокупности Депейпу грозит до 50 лет тюрьмы.

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