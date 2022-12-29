В Подмосковье загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в подмосковной деревне Черная Грязь в Солнечногорском районе, открытое горение ликвидировано на площади 450 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Солнечногорск, деревня Черная Грязь. Загорелся мебельный цех, пеноблочный, обшит металлом, двухэтажный с мансардой", - говорится в сообщении.
В ликвидации пожара участвуют 32 человека и 10 единиц техники, в том числе 11 человек и четыре единицы техники от МЧС России.