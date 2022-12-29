Сорок человек эвакуировали из-за пожара в административном здании в Москве

Пожар произошел в административном здании на севере столицы. Об этом в четверг, 29 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ночью 28 декабря на северо-западе столицы, в районе Щукино, произошел пожар в квартире жилого дома. В результате погиб один человек .

Пожар произошел в бане в Подмосковье. Пострадала семья из трех человек. Возгорание произошло в ночь с 27 на 28 декабря. На улице Саймонова в подмосковном городе Чехове загорелась баня в тот момент, когда там парилась семья из трех человек.