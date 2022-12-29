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20 минут назад

В Татарстане задержали сторонника террористической организации

Газета.Ruиещё 1

В Татарстане задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает региональное УФСБ, передает РИА Новости.

В Татарстане задержали сторонника террористической организации
Фото: газета.ру газета.ру

Задержанному 21 год. Его заподозрили в причастности к запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Возбуждено уголовное дело.

Фигурант дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

Накануне в Хабаровске ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Происшествия,Война в Сирии ,Громкие уголовные дела ,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,
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