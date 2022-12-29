В Татарстане задержали сторонника террористической организации

В Татарстане задержали жителя республики, планировавшего выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает региональное УФСБ, передает РИА Новости.
Задержанному 21 год. Его заподозрили в причастности к запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».
Возбуждено уголовное дело.
Фигурант дела признал свою вину в инкриминируемом преступлении.
Накануне в Хабаровске ФСБ пресекла деятельность четырех пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».