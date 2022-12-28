Двух бывших полицейских и 20 их подельников осудили за организацию проституции

В Ставрополе экс-начальника отдела № 1 управления уголовного розыска краевого ГУ МВД России Сергея Рубежного, бывшего оперуполномоченного Геннадия Симкова и еще 20 их подельников признали виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, организации занятия проституцией, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рубежного приговорили к 15 годам колонии и оштрафовали на два миллиона рублей, другого экс-сотрудника полиции — Симкова — осудили на 11 лет, а их соучастники, среди которых 6 мужчин и 14 женщин, получили от 3,5 года до 9 лет в колониях строгого и общего режима.

По данным следствия, в 2015 году экс-глава отдела угрозыска создал в городе сообщество, которое занималось предоставлением интимных услуг. Благодаря этому он стал ежемесячно получать долю в размере миллиона рублей. Роли между участниками были строго распределены — один из них подыскивал девушек, узнавал стоимость их услуг, избивал их, если те отказывались подчиняться, следил за распределением денег, руководил работой водителей и передавал деньги Рубежному. Несколько водителей довозили девушек до клиентов, следили за тем, сколько времени они провели на «работе», и выдавали девушкам зарплату.

Также вместе с ним работали операторы, которые принимали звонки от клиентов и передавали заказы водителям. Всего участникам группы удалось заработать около 39 миллионов рублей.