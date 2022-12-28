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1 час назад

Россиянин задушил жену поясом от халата и закопал ее тело в сарае

Lenta.ru

В Крыму следователи завершили расследование дела в отношении 62-летнего жителя села Табачное, обвиняемого в убийстве супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин задушил жену поясом от халата и закопал ее тело в сарае
Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу СевастополюГлавное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшей отправки в суд. Россиянин признался в содеянном.

По данным следствия, в ночь на 2 марта между ним и его женой произошла ссора, во время которой мужчина задушил супругу поясом от халата, после чего вынес ее тело из дома и закопал в сарае.

Вскоре после этого в полицию обратилась дочь погибшей. Изначально фигурант говорил, что его жена могла уехать по делам, но так как на связь она не выходила, сотрудники СКР и МВД продолжили поиск женщины, отрабатывая разные версии.

Вскоре они выяснили, что к исчезновению причастен муж сельчанки — после предъявления улик он показал, где спрятал тело.

Происшествия,Следственный комитет,
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