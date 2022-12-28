В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
10 минут назад

СКР возбудил дело по факту убийства 23-летней девушки в московской квартире

Lenta.ru

Следователи возбудили дело после обнаружения тела 23-летней девушки со следами насильственной смерти на юге Москвы. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

СКР возбудил дело по факту убийства 23-летней девушки в московской квартире
Фото: СК РФСК РФ

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личности нападавшего.

По данным ведомства, погибшую нашел в квартире дома на Затонной улице отец. На ее теле не менее четырех колото-резаных ранений.

Ранее стало известно, что к расправе над девушкой считают причастным ее бывшего мужа. С ним потерпевшая училась в Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, работала лаборантом в одной компании, однако накануне смерти решила развестись. Сразу после этого она перестала выходить на связь с родными.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители