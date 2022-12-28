Стали известны подробности об убийстве россиянки на юге Москвы

По данным канала, к расправе над девушкой считают причастным ее бывшего мужа. С ним потерпевшая училась в Академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К.И. Скрябина, работала лаборантом в одной компании. Сразу после развода россиянка перестала выходить на связь с родными. Тело со множеством ножевых ранений обнаружил ее отец, который приехал проведать дочь. Криминалисты обнаружили в квартире наркотики.