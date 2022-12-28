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1 час назад

Стали известны подробности об убийстве россиянки на юге Москвы

Lenta.ru

Предполагаемый убийца 23-летней девушки на юге Москвы улетел в Турцию. Подробности стали известны Telegram-каналу «112».

Стали известны подробности об убийстве россиянки на юге Москвы
Фото:  Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным канала, к расправе над девушкой считают причастным ее бывшего мужа. С ним потерпевшая училась в Академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К.И. Скрябина, работала лаборантом в одной компании. Сразу после развода россиянка перестала выходить на связь с родными. Тело со множеством ножевых ранений обнаружил ее отец, который приехал проведать дочь. Криминалисты обнаружили в квартире наркотики.

Друзья назвали бывшего супруга убитой спокойным и замкнутым человеком, а также отметили, что он принимал антидепрессанты. Молодой человек объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области мужчина застрелил из ревности жену, воспитывавшую четверых детей.

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