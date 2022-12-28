В Москве глыба льда рухнула на мужчину

Инцидент произошел днем 28 декабря. Наледь упала на мужчину с нежилого здания на улице Инициативной на западе столицы. На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как длинная глыба льда отходит от постройки и, разбиваясь при этом, падает на землю. В результате происшествия пострадавший мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Проверкой по факту инцидента занялась Дорогомиловская межрайонная прокуратура.