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16 минут назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Lenta.ru

Спасатели предупредили россиян об опасности, надвигающейся на южный берег Крыма и горную местность в связи с усилением ветра. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС России.

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в южных районах полуострова объявлено штормовое предупреждение, предполагается усиление северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду. По информации спасателей, из-за погодных условий возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — отмечают в МЧС.

Спасатели просят местных жителей и гостей республики избегать горно-лесную местность и море и не находиться на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

Ранее в ноябре российская туристка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми», но качественными. Она отметила, что в Судаке вдоль улицы у Центрального рынка местные жители продают фрукты, у которых часто отсутствует товарный вид.

Происшествия,МЧС России,
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