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52 минуты назад

Пострадавшим от падения льда с крыши в Москве оказался генерал-лейтенант МЧС Елизаров

ТАССиещё 2

Директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров пострадал от падения наледи с крыши дома на Инициативной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС.

"Елизаров прооперирован. Он в сознании, находится под наблюдением врачей", - сказал представитель министерства.

t.me/rt_russian/141635

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что днем 28 декабря с нежилого здания на улице Инициативной на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован. По этому факту Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.

Происшествия,Видео,Анатолий Елизаров,Генпрокуратура РФ,
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