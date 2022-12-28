Директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров пострадал от падения наледи с крыши дома на Инициативной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС.

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что днем 28 декабря с нежилого здания на улице Инициативной на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован. По этому факту Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.