Тимур Бекмансуров, признанный виновным в массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), получил пожизненный срок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отбывать наказание Бекмансуров будет в колонии особого режима.

20 сентября 2021 года 18-летний студент-первокурсник Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса ПГНИУ. После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Жертвами стрельбы стали шестеро человек, несколько десятков получили различные травмы или ранения во время нападения.

Стрелявшего задержали, он оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Перед атакой он оставил в соцсетях послание, в котором описал, как получал разрешение на оружие и проходил психиатров.