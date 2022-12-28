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23 минуты назад

Бекмансуров получил пожизненное за стрельбу в Пермском университете

Мария Иванова

Тимур Бекмансуров, признанный виновным в массовом убийстве в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), получил пожизненный срок. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отбывать наказание Бекмансуров будет в колонии особого режима.

20 сентября 2021 года 18-летний студент-первокурсник Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса ПГНИУ. После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Жертвами стрельбы стали шестеро человек, несколько десятков получили различные травмы или ранения во время нападения.

Стрелявшего задержали, он оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Перед атакой он оставил в соцсетях послание, в котором описал, как получал разрешение на оружие и проходил психиатров.

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В начале сентября 2022 года Пермский краевой суд начал рассматривать по существу его уголовное дело. Бекмансуров был обвинен в убийстве шести человек, покушении на убийство 59 человек и посягательстве на жизнь полицейского, а также в повреждении имущества вуза и автомобилей.

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