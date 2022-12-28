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15 минут назад

В Московском ТЦ мужчины не смогли поделить пуховик и подрались в магазине

Газета.Ru

В одном из московских торговых центров мужчины устроили драку из-за пуховика, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

В Москве в одном из торговых центров двум мужчинам понравился один и тот же пуховик, однако он был в единственном экземпляре. Сначала они пытались договориться, однако потом покупатель, у которого не было в руках куртки, попытался ее вырвать.

После этого между мужчинами завязалась драка. На кадрах, записанных очевидцами на камеру мобильного телефона, видно, что один из оппонентов бережно кладет пуховик на вешалку, а затем начинает бить обидчика. В результате драки оба мужчины оказались на полу. Сотрудники магазина позвали охрану, чтобы разнять дерущихся.

Ранее в Москве кассир вступил в драку с мужчиной, укравшим алкоголь из магазина.

Происшествия,Видео,
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