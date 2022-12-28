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37 минут назад

СМИ: убившая своих сыновей и дочку россиянка частично признала вину

Национальная Служба Новостей

Россиянка, обвиняемая в убийстве трёх своих детей, частично признала вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины.

Убившая своих сыновей и дочку россиянка частично признала вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жительница Екатеринбурга, убившая троих своих детей, оставила мужу письмо По словам защитника, 37-летняя обвиняемая перед убийством употребила наркотики, а на преступление она решилась потому, что посчитала, что в её детей вселились бесы.

Трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщине, которая по данным местных СМИ задушила детей поясом от халата, предъявили обвинение по статье «убийство», ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время обвиняемую направят на судебную психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее в Ленинградской области спустя 17 лет нашли убийцу девушки в поселке под Гатчиной, сообщают «Невские новости».

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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