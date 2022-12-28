Неизвестные устроили потасовку со стрельбой возле караоке-бара в Новой Москве

В Новой Москве неизвестные устроили драку со стрельбой возле караоке-клуба. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 4 декабря текущего года на входе в заведение на Рябиновой улице.
По данным источника, конфликт завязался между группой друзей и другими посетителями бара. Неизвестные решили выяснить отношения и пригласили компанию выйти на улицу. Там между мужчинами произошла потасовка, во время которой один из дебоширов достал пистолет и открыл огонь по своим оппонентам. После этого нападавшие сели в авто и скрылись.
В результате происшествия двоим россиянам потребовалась госпитализация. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее стало известно, что в Калуге задержали 33-летнего местного жителя, который изрезал случайную прохожую канцелярским ножом.