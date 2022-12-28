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4 минуты назад

Рыбинский маньяк намерен доказать, что изнасиловал детей сожительницы после их смерти

Газета.Ru

Педофил-рецидивист Виталий Молчанов, которого 28 декабря приговорили к пожизненному заключению за убийство и изнасилование детей своей сожительницы, будет обжаловать приговор, сообщает РИА Новости.

Рыбинский маньяк обжалует приговор
Фото: СК РФСК РФ

28 декабря 2022 года Молчанов после суда он заявил журналистам, что намерен обжаловать приговор, так как не согласен с версией следствия о последовательности действий, которые он совершил в день убийства.

По его словам, он хочет доказать, что насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних совершил уже после их смерти, а не до. По его мнению, это знание должно "облегчить страдания их матери".

"Мы строили отношения с Валентиной Супруновой, и я хочу, чтобы она знала, что именно я совершил. Я думаю, для нее это важно..." - заявил осужденный.

По словам государственного обвинителя Петра Федоренко, на такой позиции осужденный настаивал в суде. Вероятно, по мнению Федоренко, таким образом Молчанов пытается смягчить свое наказание.

Напомним, 15 сентября 2022 года Виталий Молчанов убил двух своих падчериц 8 и 13 лет. Тела детей обнаружила мать, вернувшись с работы. Уточняется, что с ранее судимым за тяжкие преступления мужчиной она познакомилась в интернете. Через полтора месяца совместного проживания с женщиной и ее детьми он пошел на убийство.

Мужчина изнасиловал несовершеннолетних девочек, а затем зарезал их и расчленил. Сообщалось, что некоторые части тел мужчина запек в фольге. После этого убийца скрылся с места преступления. Его нашли спустя три дня неподалеку от места преступления. Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный костромской педофил запек в развращении еще одного ребенка.

Происшествия,Виталий Молчанов,
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