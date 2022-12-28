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18 минут назад

Суд засекретил дело екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих детей

Ura.Ru

Ленинский суд Екатеринбурга закрыл заседание по делу екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Поводом для такого решения послужило ходатайство следователя о закрытии заседания для неразглашения тайны следствия.

Суд засекретил дело обвиняемой в убийстве троих детей россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователь ходатайствует о закрытии для неразглашении тайны следствия. Удовлетворили и всех журналистов вывели из зала суда», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Старшего пришлось уговаривать»: убившая детей «из-за бесов» мать дала первые показания

В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города.

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