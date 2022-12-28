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17 минут назад

Прокуратура направила в суд дело Oxxxymiron* о призывах к сепаратизму

News.ru

Прокуратура направила в суд дело рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ физлицом-иноагентом) о призывах к сепаратизму, передает ТАСС. Отмечается, что основанием для возбуждения послужила песня «Ойда», в которой содержались призывы к отделению от России части территорий.

Прокуратура направила в суд дело Oxxxymiron* о призывах к сепаратизму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о песне «Ойда». Призывы к отделению от России части территорий экспертиза выявила в клипе на песню, который был размещен на странице рэпера в социальных сетях, — сообщил источник ТАСС.

Ранее отмечалось, что прокуратура также направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием ограничить доступ к треку на стриминговых площадках.

26 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера Oxxxymiron «Ойда» нужно признать экстремистской. Она написала, что соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельности по расколу» страны.

Как сказала глава Лиги безопасного интернета, государству нужно активнее бороться с «провокаторами», которые оказались внедрены в культуру. Она напомнила, что музыкант сначала выступил против СВО, а потом уехал из России.

Происшествия,Екатерина Мизулина,Мирон Федоров,
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