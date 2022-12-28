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21 минуту назад

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в водителя автобуса

News.ru

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в водителя автобуса № 2 в утренний час пик в Адмиралтейском районе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Пассажиравтотранс». Пострадавшему оказали необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в водителя автобуса
Фото: News.ruNews.ru

Виновник с места происшествия скрылся, полиция была вызвана. Водителю помощь оказана на месте, он в удовлетворительном состоянии. Детали уточняются, ведется проверка обстоятельств, — приводитиздание сообщение предприятия.

По информации СМИ, инцидент произошел на остановке на Старо-Петергофском проспекте. Неизвестный постучался в кабину водителя и, когда дверь открылась, выстрелил из газового пистолета.

Нападавшего ищут, мотивы его действий на данный момент неизвестны.

Ранее в Москве в районе Южное Чертаново пассажир автобуса, не купивший билет, сломалруку контролеру. Сотрудница попросила безбилетного пассажира показать паспорт, чтобы выписать постановление. Он попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса на тротуар она сломала руку. Злоумышленника задержали, и ему может грозить заключение на срок до 10 лет.

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