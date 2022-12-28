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19 минут назад

Семьи погибших в пермском вузе подали иски к стрелку на 18 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Семьи погибших в пермском вузе предъявили исковые требования к стрелку Тимуру Бекмансурову на общую сумму в 18,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Семьи погибших в пермском вузе подали иски к стрелку на 18 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Бекмансуров признал претензии пострадавших в полном объеме и выразил готовность удовлетворить моральный и материальный вред.

20 сентября 2021 года обвиняемый вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения. Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненное лишение свободы, так как обвиняемый представляет исключительную опасность для общества. Наказание будет оглашено позже.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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