В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
32 минуты назад

ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт в Кабардино-Балкарии пособников ВСУ

Алиса Селезнёва

Двое ранее судимых россиян, подозреваемых в подготовке теракта в Кабардино-Балкарии по заданию украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление при задержании и «были нейтрализованы» ответным огнем. Об этом сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России, пишет РИА Новости.

ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт в Кабардино-Балкарии пособников ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике», осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме», - пояснили в спецслужбе.

По данным ФСБ, после совершения теракта они планировали уехать на Украину. При попытке задержания в пригороде Нальчика боевики «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы».

На месте изъяты самодельная бомба мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, оружие и боеприпасы. В СК России возбуждено дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей, ведутся поиски возможных сообщников.

Ранее ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы из четырех диверсантов на границе Брянской области с Украиной. В ведомстве сообщили, что при себе те имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним. Также на месте боестолкновения были найдены «четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте».

Происшествия,Следственный комитет,ФСИН,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители