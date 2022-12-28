ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт в Кабардино-Балкарии пособников ВСУ

Двое ранее судимых россиян, подозреваемых в подготовке теракта в Кабардино-Балкарии по заданию украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление при задержании и «были нейтрализованы» ответным огнем. Об этом сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России, пишет РИА Новости.
«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике», осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме», - пояснили в спецслужбе.
По данным ФСБ, после совершения теракта они планировали уехать на Украину. При попытке задержания в пригороде Нальчика боевики «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы».
На месте изъяты самодельная бомба мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, оружие и боеприпасы. В СК России возбуждено дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей, ведутся поиски возможных сообщников.
Ранее ФСБ сообщила о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы из четырех диверсантов на границе Брянской области с Украиной. В ведомстве сообщили, что при себе те имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним. Также на месте боестолкновения были найдены «четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте».