ФСБ сообщила о ликвидации готовивших теракт в Кабардино-Балкарии пособников ВСУ

Двое ранее судимых россиян, подозреваемых в подготовке теракта в Кабардино-Балкарии по заданию украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление при задержании и «были нейтрализованы» ответным огнем. Об этом сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России, пишет РИА Новости.

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«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан РФ, членов террористического сообщества, до 2021 года действовавшего в ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике», осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в городе Чегеме», - пояснили в спецслужбе.

По данным ФСБ, после совершения теракта они планировали уехать на Украину. При попытке задержания в пригороде Нальчика боевики «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы».

На месте изъяты самодельная бомба мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, оружие и боеприпасы. В СК России возбуждено дело о незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей, ведутся поиски возможных сообщников.