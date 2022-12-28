Появились новые подробности расстрела семьи в Макеевке

Мужчина, задержанный по делу об убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, признал вину. По словам его подельницы, помогавшей семье по дому, преступление было совершено из-за долгов, «немаленькой суммы в 15 тыс. рублей». Подозреваемых задержали в Донецке в течение нескольких часов после совершенного преступления.

Фото: ТАСС ТАСС

По делу об убийстве семьи в Макеевке задержаны четыре человека. Среди них — женщина, помогавшая убитым по хозяйству, сообщил центр общественных связей МВД ДНР. Инициатором преступления, предположительно, стал ее брат, не сумевший расплатиться по своим долгам и решивший ограбить работодателей сестры.

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«Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение… Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились ее брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения», — рассказали в полиции.

Брат домработницы уже признался в содеянном, объяснив, что «оказался в затруднительном финансовом положении», у него была задолженность в размере 15 тыс. рублей, а таким образом он надеялся «исправить ситуацию».

«Когда хозяева вошли в дом, мужчина отправился вслед за ними и открыл огонь», — сообщили в МВД.

«Я зашел и их всех убил», — признался мужчина на камеру.

Домработница рассказала на допросе, что изначально ее брат планировал бросить в дом гранату, но позже решил использовать автомат.

«Ему срочно нужны были деньги. Немаленькая сумма, в пределах 15 тыс. рублей надо было ему отдать. И из-за этого он пошел на это преступление», — объяснила женщина его мотивы.

По словам домработницы, у нее всегда были хорошие отношения с работодателями, между ними не было конфликтов.

«Отношения у нас были хорошие. Мы не скандалили ни разу. Со всеми их родственниками никогда не скандалили», — заявила она.

Ее брат признался, что в день убийства он и его друзья употребляли спиртные напитки.

«Выпили. Потом еще раз выпили. Потом, приехали, как я уже понимаю, мать с отцом. Я решил, что сейчас зайду, всех убью. Забираем все то, что есть», — вспоминает он.

По словам задержанного, войдя в дом, он сразу же застрелил отца семейства.

«Потом тех, кто были справа. Толком я тех, кто был справа, не рассматривал. Сколько их там было — тоже не рассматривал. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», — говорит он.

После того как выстрелы стихли, сестра мужчины и другие подельники тоже зашли внутрь, чтобы забрать ценности.

«Мы зашли и начали все ценное искать. В общем, ничего ценного там в итоге не нашли. Я забрала только телефон, полторы тысячи и вышла из дома. А курточку забрал Иван, в ней находилось около 60 тыс.», — рассказала домработница.

Как следует из показаний задержанных, из дома похитили 60 тыс. рублей и синюю Skoda. Угнанный автомобиль вскоре сломался, преступникам пришлось его бросить прямо на дороге.

Как задержали преступников

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух и более лиц». Преступников удалось задержать по горячим следам в течение нескольких часов. Они успели уехать из Макеевки в Донецк.

В ходе обыска в квартире, где они находились, обнаружили автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Оружие направят на экспертизу.

«Подельники сознались в содеянном и рассказали, что мотивом жестокого убийства семьи с детьми стало желание легкого заработка», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.

Однако дед расстрелянных детей не верит в версию об убийстве из корыстных побуждений.

«Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас. Не сняли ни золото с дочки, была цепочка золотая, никто не снял. Ничего. Просто расстреляли и ушли. И машину угнали. А вообще причина неизвестна», — сказал он в беседе с «РИА Новости».