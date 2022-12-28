В Москве массажист изнасиловал клиентку во время сеанса

В Москве 55-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что массажист изнасиловал ее во время сеанса, сообщает mk.ru.

По словам 55-летней потерпевшей, 13 декабря 2022 года она пришла на сеанс массажа в салон, расположенный на проспекте Мира в Москве. Во время процедуры массажист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины против ее желания. Потерпевшая решила обратиться в полицию только 27 декабря 2022 года. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.