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12 минут назад

В Москве массажист изнасиловал 55-летнюю клиентку во время сеанса

Газета.Ru

В Москве 55-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что массажист изнасиловал ее во время сеанса, сообщает mk.ru.

В Москве массажист изнасиловал клиентку во время сеанса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам 55-летней потерпевшей, 13 декабря 2022 года она пришла на сеанс массажа в салон, расположенный на проспекте Мира в Москве. Во время процедуры массажист совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины против ее желания. Потерпевшая решила обратиться в полицию только 27 декабря 2022 года. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее по дороге из Подмосковья в Москву попутчик изнасиловал девушку в такси. Уточняется, что девушка плохо помнит произошедшее, так как была пьяна.

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