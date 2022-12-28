В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
21 минуту назад

Подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке признались в срочном поиске денег из-за долга в 15 тыс. рублей

Деловая газета "Взгляд"

Задержанные по подозрению в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке признались, что угнали машину и присвоили более 60 тыс. рублей с техникой из-за долга размером в 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.

Задержанные за убийство семьи в Макеевке объяснили мотив преступления
Фото: t.me/Sladkov_plust.me/Sladkov_plus

Уточняется, что одной из задержанных оказалась знакомая семьи, которая неоднократно помогала им по хозяйству за денежное вознаграждение. На очередную подработку она пришла с братом и приятелем. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и «продолжили застолье на территории чужого домовладения», передает ДАН.

Мотивом преступления женщина назвала необходимость найти деньги ее брату. Задержанная рассказала, что ее родственник «попал, и ему срочно нужны были 15 тыс. рублей».

«Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», – призналась женщина.

По ее словам, мужчины хотели бросить в дом гранату, однако брат женщины достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.

Другой подозреваемый рассказал, что первым был убит старший член семьи, потом те люди, что стояли справа.

«Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», – рассказал он.

Спустя время со двора в дом вошли сестра преступника и подельник, обыскали дом, украли около 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон. После этого угнали автомобиль семьи.

Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе.

В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.

В Telegram-канале СК уточняется, что число задержанных в Донецке достигло четырех человек.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители