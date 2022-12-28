Рыбинскому маньяку вынесли приговор

Суд в Ярославле приговорил убийцу двух девочек из Рыбинска к пожизненному лишению свободы. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

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Подсудимый на заседании заявил, что совершил преступление не из-за злого умысла, а в вследствие наличия у него психического расстройства. Однако ранее он уже был судим за особо тяжкие преступления, в том числе и за убийства, сообщили РИА Новости.

Преступление, о котором идет речь, произошло в сентябре 2020 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух погибших сестер 2006 и 2011 годов рождения в одной из квартир города Рыбинск Ярославской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.