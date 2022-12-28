На борту российской авиакомпании собака загрызла кошку

На борту авиакомпании "Россия", следовавшем из Санкт-Петербурга в Калининград, собака загрызла кошку. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"При выполнении наземного обслуживания прибывшего из Санкт-Петербурга в Калининград рейса FV6325, в багажно-грузовом отсеке самолета работники аэропорта обнаружили немецкого охотничьего терьера вне перевозочной клетки", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что во время полета в багажном отсеке немецкий охотничий терьер повредил переносную сумку. Этим же рейсом в багажно-грузовом отсеке самолета перевозилась клетка с кошкой. В сообщении указывается, что сотрудники служб аэропорта при погрузке клеток с животными проверили переноски и закрепили их на борту, но впоследствии произошла поломка собачьей переноски.

В авиакомпании посоветовали пассажирам, путешествующим с питомцами, использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных, соответствующие характеристикам перевозимого животного и имеющие запасы прочности каждого элемента конструкции.