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41 минуту назад

Появились кадры допроса подозреваемых в убийстве восьми человек в Макеевке

News.ru

Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики опубликовало видео допроса подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в населенном пункте Макеевка. Задержанные объяснили, что пошли на этот шаг из-за долгов одного из участников ограбления. Тот признался, что ему не хватало 15 тысяч рублей. Подозреваемым может грозить пожизненное лишение свободы.

В первую очередь убил старшего семьи, потом тех, кто были справа. Кто были справа, я не рассмотрел. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех, — рассказал один из задержанных.

Правоохранители раскрыли по «горячим следам» убийство семьи в Макеевке

По рассказам подозреваемых, они забрали из дома 60 тысяч рублей и игровую приставку, а после угнали автомобиль. Спустя некоторое время он сломался.

О расстреле семьи из восьми человек в Макеевке стало известно ночью 27 декабря. Среди расстрелянных оказались четверо детей, младшему из которых был один год, стрелявшие также угнали автомобиль семьи. В Макеевке в ходе поисков подозреваемых объявили план-перехват «Сирена».

Впоследствии силовики ДНР задержали четверых подозреваемых, которые признались, что совершили преступление с целью завладеть ценным имуществом. Все задержанные ранее были судимы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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