Российский борец с коррупцией предстанет перед судом за взятки

В Амурской области перед судом предстанет экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД по делу о взяточничестве. Об этом в среду, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Бывший силовик обвиняется в преступлениях по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 290 («Покушение на получение взятки в крупном размере»), части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в 2017 году он потребовал у бизнесмена, занимающегося продажей меховых изделий без обязательной маркировки, 500 тысяч рублей ежемесячно. Взамен на это полицейский обещал не мешать его торговле. Однако предприниматель на сделку не согласился и обратился в надзорные органы.