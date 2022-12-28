Суд начал выносить приговор устроившему стрельбу в университете Перми  Бекмансурову

Пермский суд начал выносить обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Как сообщает РИА Новости, прокурор запросил для молодого человека пожизненное заключение.
Как отметил судья, Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные статьями «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство».
Ранее, 29 ноября, обвиняемый озвучил свое последнее слово. Бекмансуров признал свою вину, но попросил не выносить ему самый строгий приговор по причине инвалидности. Согласно позиции обвинения, первые пять лет обвиняемый должен будет провести в тюрьме, а после его потребуется перевести в колонию особого режима.
Напомним, что 20 сентября 2021 года 18-летний Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса ПГНИУ. После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Жертвами стрельбы стали шесть человек, почти 60 получили различные травмы или ранения во время нападения.
Стрелявшего задержали, он оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.