Суд начал выносить приговор устроившему стрельбу в университете Перми  Бекмансурову

Пермский суд начал выносить обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Как сообщает РИА Новости, прокурор запросил для молодого человека пожизненное заключение.

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Как отметил судья, Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные статьями «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство».

Ранее, 29 ноября, обвиняемый озвучил свое последнее слово. Бекмансуров признал свою вину, но попросил не выносить ему самый строгий приговор по причине инвалидности. Согласно позиции обвинения, первые пять лет обвиняемый должен будет провести в тюрьме, а после его потребуется перевести в колонию особого режима.

Напомним, что 20 сентября 2021 года 18-летний Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса ПГНИУ. После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Жертвами стрельбы стали шесть человек, почти 60 получили различные травмы или ранения во время нападения.