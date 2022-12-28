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52 минуты назад

Суд начал выносить приговор устроившему стрельбу в университете Перми  Бекмансурову

Никита Бородкин

Пермский суд начал выносить обвинительный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Как сообщает РИА Новости, прокурор запросил для молодого человека пожизненное заключение.

Суд начал выносить приговор устроившему стрельбу в университете Перми Бекмансурову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил судья, Бекмансуров совершил преступления, предусмотренные статьями «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство».

Ранее, 29 ноября, обвиняемый озвучил свое последнее слово. Бекмансуров признал свою вину, но попросил не выносить ему самый строгий приговор по причине инвалидности. Согласно позиции обвинения, первые пять лет обвиняемый должен будет провести в тюрьме, а после его потребуется перевести в колонию особого режима.

Напомним, что 20 сентября 2021 года 18-летний Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса ПГНИУ. После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Жертвами стрельбы стали шесть человек, почти 60 получили различные травмы или ранения во время нападения.

Стрелявшего задержали, он оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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