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36 минут назад

Муж задушившей детей россиянки накануне убийства уехал «очищаться от бесов»

Lenta.ru

Муж жительницы Екатеринбурга, которая задушила троих детей, накануне убийства уехал к своей матери, чтобы «очиститься от бесов». Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Муж задушившей детей россиянки накануне убийства уехал «очищаться от бесов»
Фото: ТАССТАСС

Как пишут авторы поста, мужчина поехал к родителям в Верхний Уфалей по настойчивой просьбе супруги. Там он пожаловался на одержимость, которую начали снимать святой водой, после чего россиянину якобы полегчало. В какой-то момент он получил от жены сообщение, что все хорошо, и они с детьми ложатся спать. Той же ночью женщина задушила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет.

О том, что ее супруг одержим, россиянка также упоминала в оставленной для него записке. По ее словам, во время молитвы в него «водворился Сатана, упавший с небес».

«Ты — Сатана во плоти. Мне приснилось убить детей, потому что я умираю от Беса полуденного, который попал в меня и Г.», — написала она.

Отец убившей детей женщины считает, что на преступление ее подтолкнуло именно состояние супруга. Ранее глава семейства работал в полиции, где занимался борьбой с наркотиками и сектами. На работе он попал в ДТП, во время которого вылетел из машины через заднее стекло. Спустя несколько лет мужчину отправили на пенсию. В отставке бывший правоохранитель начал погружаться в религию.

«Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: "Это гробы, это гробы, я не понесу". В подъезде пришлось оставить шкафы — прямо такая истерика», — вспомнил отец задушившей детей женщины.

Кроме того, за девять дней до произошедшего муж россиянки якобы начал видеть бесов и просил супругу избивать его, чтобы изгнать их. После этого женщину стали посещать видения, в которых она шла по пустыне.

Резонансное убийство троих детей жительницей Екатеринбурга произошло 26 декабря. Предполагается, она задушила сыновей и дочь поясом от халата, якобы намереваясь изгнать из них бесов. До приезда полиции женщина лежала с телами на кровати. Также сообщалось, что в ее крови нашли следы наркотиков.

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