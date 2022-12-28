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45 минут назад

В отеле в Индии любовник задушил женщину и всю ночь находился в номере с ее телом

Газета.Ru

В номере отеля в Индии нашли тело женщины. Ее любовник стал подозреваемым в убийстве, сообщает The Times of India.

В отеле в Индии любовник задушил женщину и всю ночь находился с ее телом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

24 декабря 2022 года около 21:00 в номер отеля в Индии заселись 44-летняя женщина и 34-летний мужчина. 26 декабря в 10:30 Гаутам Сингх сказал сотрудникам, что ему нужно снять наличные деньги, и вышел из гостиницы. В 13:00 горничные поднялись в номер, чтобы убрать его. Они обнаружили там тело замужней женщины Рахны.

Уточняется, что Гаутам Сингх попытался сбежать, однако полицейские смогли установить его местонахождение и задержать в 17:30 26 декабря 2022 года.

Было установлено, что Гаутам Сингх в течение четырех месяцев общался с Рахной, которая была замужем. Женщина предложила ему встретиться в отеле, где они провели вместе две ночи. После этого потерпевшая захотела вернуться домой к мужу, что не устроило ее любовника. По предварительным данным, Гаутам Сингх задушил женщину, после чего всю ночь просидел с ее телом. Утром он вышел из отеля и попытался сбежать, однако его задержали. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астрахани мужчина застал жену с любовником и убил его колуном для дров.

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