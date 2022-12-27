В Узбекистане завели дело после массовой гибели детей от сиропа от ОРВИ

В Службе государственной безопасности Узбекистана (СГБ) Узбекистана возбудили уголовное дело по факту гибели 18 детей от индийского противопростудного препарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В настоящий момент задержаны представители компании-импортера лекарственного средства, уточнили там.

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Ранее, как пишет РИА Новости, в минздраве страны подтвердили факт смерти 18 несовершеннолетних после приема препарата от ОРВИ «Док-1 Макс» индийской Marion Biotech. Материалы для проверки тогда были переданы правоохранителям, которые выявили в них токсичное вещество этиленгликоль.

«По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата «Док-1 Макс», в отношении должностных лиц Quramax Medical [импортера препарата — Прим. ред.] и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» возбуждено уголовное дело по п. «а» части 4 статьи 186-3 УК РУз (Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества)», — говорится в опубликованном сообщении СГБ.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 13 декабря в Росздравнадзоре рассказали, что за последнюю на тот момент неделю в России выявили и заблокировали 234 интернет-портала, на которых велась незаконная торговля лекарственными средствами. Представители ведомства отметили, что чаще всего злоумышленники продавали незарегистрированные фармпрепараты, дорогие препараты, отпускаемые по рецепту, в том числе для искусственного прерывания беременности, и сильнодействующие психотропные.

Ранее в МВД РФ предложили ограничить оборот психотропного вещества тилетамин на территории страны. Оно используется для общей анестезии и оказания хирургической помощи в ветеринарии. В Министерстве считают, что на его производство необходимо ввести квоты — так же, как и на допустимые показатели для хранения и ввоза.