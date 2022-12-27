Пострадавшая при изнасиловании черенком швабры пришла в сознание, сообщает МК. Девушка по-прежнему в реанимации под наблюдением врачей

По данным издания, врачи вывели пациентку из комы, имеется положительная динамика, однако, состояние по-прежнему тяжелое. Пострадавшая не может говорить, она засыпает и просыпается под контролем врачей, у неё не функционирует ряд органов.

Ранее Baza сообщала, что вечером 14 декабря пострадавшая встретилась с 21-летним сержантом полиции и его 20-летним другом. В публикации указано, что в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, приятель полицейского изнасиловал девушку черенком от швабры, а сержант избил ее. После этого, по данным издания, мужчины взяли парогенератор и по очереди пытали свою жертву.