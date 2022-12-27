Американка погибла из-за пожара, вызванного гирляндой на искусственной елке

Жительница США погибла в Рождество из-за пожара в доме, вызванного искусственной елкой, пишет New York Post.

Фото: Metro Fire of Sacramento Metro Fire of Sacramento

Как пишут СМИ, погибшей оказалась 22-летняя Дестини Абдразак, отмечавшая Рождество с женихом и его родителями в их доме.

Пожар возник из-за короткого замыкания, а огонь быстро перекинулся на искусственную ель. Кроме того, пожарная сигнализация не сработала.

Дестини эвакуировали пожарные из горящего здания, но она скончалась в больнице, пятеро других, находившихся в доме, выжили.

Как рассказал хозяин дома, семья уснула, не выключив гирлянды на елке. Скорее всего, это и стало причиной пожара.

"Все произошло очень быстро, буквально пара минут", - прокомментировал мужчина.